Врач назвал условие, при котором всех отправят на карантин

Александр Чепурнов, ведущий вирусолог России и профессор предостерег граждан от провоцирования наступления жесткого карантина. По словам эксперта, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится в ближайшие дни, система здравоохранения может «загрузиться» коронавирусными больными до предела.

Как заявил Чепурнов, ухудшение показателей заболеваемости коронавирусом было спровоцировано главным образом возвратом учеников и студентов к системе оффлайн-обучения.

«Если бы правительство согласилось вновь перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, то показатели инфицирования сразу бы пошли вниз», - сказал профессор.

По его утверждению, количество заболевших на COVID-19 в России продолжает неумолимо расти, что оказывает колоссальную нагрузку на медицину страны.

«Если система здравоохранения не выдержит, и медучреждения буду переполнены больными, государству придется ввести жесточайших карантин, - сообщил Александр Чепурнов.

Он привел официальные данные Минздрава РФ, согласно которым, на данный момент заполнено около 85% мест, выделенных государством под «ковидных» пациентов. Профессор согласился, что перед введением жесткого карантина необходимо подсчитать пользу и вред от таких серьезных ограничительных мер. Однако врач заявил, что жертвовать здоровьем населения, даже в ущерб экономике страны, никак нельзя.