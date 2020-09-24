Врач назвал условие, при котором всех отправят на карантин

Вчера, 22:07

0

Image 16+
Врач назвал условие, при котором всех отправят на карантин

Александр Чепурнов, ведущий вирусолог России и профессор предостерег граждан от провоцирования наступления жесткого карантина. По словам эксперта, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится в ближайшие дни, система здравоохранения может «загрузиться» коронавирусными больными до предела.

Как заявил Чепурнов, ухудшение показателей заболеваемости коронавирусом было спровоцировано главным образом возвратом учеников и студентов к системе оффлайн-обучения.

«Если бы правительство согласилось вновь перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, то показатели инфицирования сразу бы пошли вниз», - сказал профессор. 

По его утверждению, количество заболевших на COVID-19 в России продолжает неумолимо расти, что оказывает колоссальную нагрузку на медицину страны.

«Если система здравоохранения не выдержит, и медучреждения буду переполнены больными, государству придется ввести жесточайших карантин, - сообщил Александр Чепурнов. 

Он привел официальные данные Минздрава РФ, согласно которым, на данный момент заполнено около 85% мест, выделенных государством под «ковидных» пациентов. Профессор согласился, что перед введением жесткого карантина необходимо подсчитать пользу и вред от таких серьезных ограничительных мер. Однако врач заявил, что жертвовать здоровьем населения, даже в ущерб экономике страны, никак нельзя.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стандартный анализ крови может предсказать риск смерти от COVID-19

Вчера, 18:52

Врач перечислил первые признаки поражения легких

Вчера, 13:20

В Воронежской области коронавирус выявлен в 38 школах

Вчера, 10:42

Назван простой способ защититься от вирусов без лекарств

Вчера, 08:14

Хурма может представлять опасность для кишечника

24-09-2020, 23:43

Сексуальная активность после сердечного приступа повышает выживаемость

24-09-2020, 22:23

Названа причина, по которой нельзя запекать пищу в фольге

24-09-2020, 21:47

Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей

24-09-2020, 20:34

Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа

24-09-2020, 15:30

Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки

24-09-2020, 15:27

В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать

24-09-2020, 14:17

В турецких городах появился опасный вид комаров

24-09-2020, 10:38

Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями коронавируса

23-09-2020, 16:58

Названо истинное число зараженных коронавирусом

23-09-2020, 15:36

Малышева опровергла мифы о насморке

23-09-2020, 14:49

Названо лучшее средство для снижения давления

23-09-2020, 12:02

В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

23-09-2020, 09:52

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

23-09-2020, 09:21

Диетолог назвал два продукта для борьбы с облысением

23-09-2020, 09:03

Онколог назвал симптомы, требующие немедленного обследования

22-09-2020, 15:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров