Стандартный анализ крови может предсказать риск смерти от COVID-19

В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Network Open, ученые из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) выяснили, что определить, какие COVID-больные имеют самые высокие риски течения коронавирусной болезни и летального исхода, можно посредством обычного клинического анализа крови.

Стандартный тест, который количественно определяет изменение размера эритроцитов, называемый шириной распределения эритроцитов или RDW, может прогнозировать вероятность смерти у того или иного больного.

Примечательно, что такая корреляция сохраняется при контроле других факторов риска - например, возраста, наличия сопутствующих заболеваний и так далее.

В ходе исследования ученые выяснили, что определенные изменения количества и типов клеток крови во время воспалительного процесса так или иначе связаны с ухудшающими показателями здоровья пациентов с болезнями сердца, раком или диабетом.

Больные, у которых значения RDW превышали норму на момент госпитализации, имеют повышенный риск смерти. Если говорить языком цифр, то риск смерти по сравнению с пациентами с нормальным уровнем RDW у них повышен в 2,7 раза.

Также установлено, что увеличение RDW и после госпитализации связано с еще более высоким риском смерти. В этой связи ученые сделали выводы о том, что медикам, работающим в ковид-стационарах, необходимо как можно тщательнее отслеживать RDW. Это поможет определить, как организм реагирует на лечение от коронавируса.