В Воронежской области коронавирус выявлен в 38 школах

Наступающая на планету вторая волна коронавируса не знает границ, она уже привела к ужесточению карантинных мер во многих странах Европы. Продолжает оставаться сложной ситуация и в Российской Федерации, в стране сейчас фиксируется свыше 6000 случаев новых заражений ежедневно.

Тяжелое положение в связи с COVID-19 сложилось в учреждениях образования Воронежской области, болеют как школьники и педагоги, так и технические работники. На 24 сентября в области коронавирус обнаружен сразу в 38 школах, зараженными являются 50 учеников, 38 педагогов и 2 технических работника.

Чтобы уменьшить риск заражения, губернатором области Александром Гусевым дано распоряжение, что дополнительные занятия должны проводиться строго индивидуально. Как отметил чиновник, администрация региона намерена всеми имеющимися в ее распоряжении средствами бороться с распространением коронавируса.