Назван простой способ защититься от вирусов без лекарств

Сегодня, 08:14

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Назван простой способ защититься от вирусов без лекарств

Ученые рассказали о способе защиты от вирусов без применения лекарств. Специалисты уточнили, что этот нехитрый способ может применить каждый. Об этом сообщает «Российская газета».

Ученые провели исследования, в результате которых обнаружили белок. Выяснилось, что он помогает организму бороться с инфекциями и настраивает глубокий сон. Эксперты заключили, что здоровый сон защищает человека от всевозможных вирусных и бактериальных заболеваний.

Глава Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, кандидат наук в области медицины Александр Калинкин объяснил, что люди, которые спят 5 и менее часов в сутки больше подвержены заражению вирусами, чем те, у кого сон длится 7 часов и более.

Доктор отметил, что длительность сна влияет и на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона. Оказывается, что мозг человека работает намного активнее в режиме сна, чем в бодрствующее время.

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