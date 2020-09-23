Сексуальная активность после сердечного приступа повышает выживаемость

Вчера, 22:23

Staalker

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Сексуальная активность после сердечного приступа повышает выживаемость

Издание «European Journal of Preventive Cardiology» опубликовало результаты исследования, связанного с сексуальной жизнью и здоровьем у людей, перенесших сердечные приступы. Выяснилось, что возобновление интимной жизни лицами, имевшими проблемы с сердцем, благотворно сказывается на их самочувствии.

Исследователи подошли к проблеме нестандартно и рассматривали половую жизнь как физические упражнения, повышающие частоту сердцебиения и давление. Специалисты Tel Aviv University указывают в своей статье, что редкие половые акты после сердечного приступа приводят к высоким физическим нагрузкам и способны спровоцировать ухудшение состояния. Но если сексуальная активность будет регулярной, то даже люди в возрасте начнут чувствовать себя здоровыми и способными к приличным физическим нагрузкам. А это будет побуждающим фактором к ведению здорового образа жизни.

Исследование проводилось на выборке из 495 человек (90% из них мужчины) средним возрастом 53 года (максимальным 65 лет), перенесших сердечный приступ. Если сексуальная жизнь восстанавливалась в нормальном объеме (или увеличивалась), то риск повторного сердечного приступа снижался на 35%.

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