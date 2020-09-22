Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей.

Люди с некоторыми особенностями характера могут иметь симптомы коронавирусной инфекции. Но, по словам врача, это не всегда означает болезнь.

Характерные симптомы коронавируса, такие как кашель, нехватка воздуха, высокая температура, могут проявляться у людей, склонных к тревожным состояниям, со способностями к самовнушению. Но не всегда такие признаки, по словам медиков, могут говорить о наличии коронавирусной инфекции.

Так, главный внештатный специалист Минздрава Московской области невролог Ринат Богданов, рассказал: «...Они начинают "примерять" на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают... Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст».

Врач порекомендовал купировать такие психические проявления, иначе длительно существующий стресс чреват язвой, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом.

«Если человек постоянно испытывает тревогу, ему нужно структурировать режим и стараться не собирать негативную информацию. Лучше всего составить ежедневный распорядок, в котором будет физическая и умственная активность, правильное питание, хороший сон, время для досуга», - рассказывает врач способы выхода из таких состояний.

При этом медик уверен: наиболее оптимален вариант, когда человек сам подбирает себе комфортное время для отдыха путем проб и ошибок. А засыпать лучше с десяти вечера до двух ночи - при таком раскладе эффективность и качество сна будет выше.

«Эти советы помогут повысить стрессоустойчивость и снизить клинические проявления тревожных расстройств. В случае же их неэффективности необходимо подойти к решению проблемы комплексно и обратиться к специалисту», - подытожил Богданов.