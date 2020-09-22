Врач объяснил появление симптомов коронавируса у здоровых людей.
Люди с некоторыми особенностями характера могут иметь симптомы коронавирусной инфекции. Но, по словам врача, это не всегда означает болезнь.
Характерные симптомы коронавируса, такие как кашель, нехватка воздуха, высокая температура, могут проявляться у людей, склонных к тревожным состояниям, со способностями к самовнушению. Но не всегда такие признаки, по словам медиков, могут говорить о наличии коронавирусной инфекции.
Врач порекомендовал купировать такие психические проявления, иначе длительно существующий стресс чреват язвой, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом.
При этом медик уверен: наиболее оптимален вариант, когда человек сам подбирает себе комфортное время для отдыха путем проб и ошибок. А засыпать лучше с десяти вечера до двух ночи - при таком раскладе эффективность и качество сна будет выше.
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