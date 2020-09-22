Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа

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Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа

Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа.

23 сентября пациентка с диагностированным коронавирусом больницы №11 из микрорайона Сомово в Воронеже опубликовала в соцсети видеообращение. Она рассказала, что из 110 коек, предусмотренных этим лечебным учреждением для коронавирусных больных, за два дня были заняты все.

Но самое страшное это было не отсутствие свободных мест, а отсутствие лечения.

«Нас практически не лечат. Вчера дали три таблетки и все. Ни анализов, ни тестов на ковид. Лечащих врачей на месте нет. Только дежурные. Все 110 человек лежат и возмущаются отсутствием лечения. Врачи ничего не говорят. Вчера прозвучала такая фраза «У нас ещё нет лекарств, чтобы вас лечить». Если можно, помогите», - описывает женщина катастрофичность ситуации.

Стоило ролику появиться в Сети, как буквально через несколько часов положение изменилось. Та же пациентка поделилась новыми подробностями: у зараженных COVID-19 людей все-таки взяли анализы и сделали тесты, а сейчас стали пересматривать лечение. Кроме того, по словам женщины, с каждым из их отделения поговорил лично сам завотделением.

Вскоре последовал и комментарий от оперштаба региона. Там заявили, что все больные лечатся в соответствии с течением заболевания. А его определяет врач.

«Избыточное и безосновательное назначение препаратов и/или исследований, недопустимо, так как сопряжено с большими рисками для здоровья самих же пациентов», - подчеркнули в оперштабе.

В структуре также заверили о наличии всех необходимых медпрепаратов.

Не осталось в стороне и облправительство. Так, в пресс-центре заявили, что это отделение больницы №11 предназначено для зараженных с легкой и средней формой заболевания. Штат укомплектован с учетом специфики лечения коронавирусных больных. Тесты и лечение проводятся в соответствии с нормативными документами.

«Пациентам, направившим сообщение в СМИ, подробно разъяснен ход их лечения», — сообщили в ведомстве.
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