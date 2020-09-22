Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки

Петербург уже в который раз лидирует по количеству смертей от коронавируса за сутки. Там за прошедшие 24 часа было зарегистрировано еще 22 смерти. За все время эпидемии в северной столице жертвами инфекции стали 2839 человек.

Всего коронавирусом заразились 41574 человек, выздоровел уже 28251 пациент. В Ленобласти за прошедшие сутки зафиксированы две смерти от COVID-19. Москва с 15 летальными случаями оказалась на втором месте. В Кемеровской области от коронавируса скончались 12 человек, в Ульяновской области — 8. Замыкает пятерку рейтинга Дагестан — 7 смертей, пишет АБН .

Всего в стране зарегистрировали 1 128 836 случаев инфицирования, скончались 19 тыс. 948 пациентов.