Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки

Сегодня, 15:27

Александр Зуев

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Петербург занял первое место по смертям от коронавируса за сутки

Петербург уже в который раз лидирует по количеству смертей от коронавируса за сутки. Там за прошедшие 24 часа было зарегистрировано еще 22 смерти. За все время эпидемии в северной столице жертвами инфекции стали 2839 человек. 

Всего коронавирусом заразились 41574 человек, выздоровел уже 28251 пациент. В Ленобласти за прошедшие сутки зафиксированы две смерти от COVID-19. Москва с 15 летальными случаями оказалась на втором месте. В Кемеровской области от коронавируса  скончались 12 человек, в Ульяновской области — 8. Замыкает пятерку рейтинга Дагестан — 7 смертей, пишет АБН.

Всего в стране зарегистрировали 1 128 836 случаев инфицирования, скончались 19 тыс. 948 пациентов. 

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