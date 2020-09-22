В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать

Роспотребнадзор рассказал о масках, которые не защищают от коронавируса. Представитель службы Татьяна Руженцова уточнила, что без сертификата об использовании маски в медицинских целях ее ношение ни от чего не защитит.
Также Руженцова отметила, что использование маски с сертификатом действительно способно снизить уровень заболеваемости в стране.
Напомним, что врач Леонид Рошаль ранее комментировал ношение масок. Он сказал, что отказ от их использования – это прямая дорога в реанимацию.
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