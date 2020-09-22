В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать

Сегодня, 14:17

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В Роспотребнадзоре рассказали, какие маски нельзя использовать

Роспотребнадзор рассказал о масках, которые не защищают от коронавируса. Представитель службы Татьяна Руженцова уточнила, что без сертификата об использовании маски в медицинских целях ее ношение ни от чего не защитит. 

«При покупке маски человек должен внимательно ознакомиться с сертификатами о ее пригодности в медицинских целях. Если она сшита из неизученного материала, то эффекта от нее не будет, так как ткань может пропускать частицы вируса», - объяснила сотрудник Роспотребнадзора.

Также Руженцова отметила, что использование маски с сертификатом действительно способно снизить уровень заболеваемости в стране.

«Инфицирование при ношении сертифицированной маски снижается почти в 2 раза. В первую очередь их должны носить те, кто болеет, и те, кто контактирует с заболевшим коронавирусом», - дополнила Татьяна.

Напомним, что врач Леонид Рошаль ранее комментировал ношение масок. Он сказал, что отказ от их использования – это прямая дорога в реанимацию.

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