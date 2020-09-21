Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями коронавируса

Сегодня, 16:58

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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями коронавируса

С просьбой наглядно объяснить населению различие между носителями вируса и теми, кто болеет коронавирусом, обратился Леонид Рошаль к медикам. 87-летний педиатр и хирург, удостоенный звания Президента Национальной медицинской палаты, призвал не запугивать пациентов неверными данными, сообщает «ТАСС».

«Я неоднократно наблюдал, как врачи пугали своих пациентов числом заболевших на коронавирус и предостерегали их от опасных последствий вируса. Мы зря считаем бессимптомных больных с коронавирусом заболевшими и напрасно вносим их в статистику общих зараженных. Мои коллеги также пришли к выводу, что нам надо разделять количество инфицированных вирусом и непосредственно болеющих на COVID-19. Этим мы сможем избежать массовой паники населения», - заявил Леонид Рошаль. 
При этом профессор добавил, что его больше интересуют цифры, отображающие количество тяжелых пациентов с коронавирусом, чем просто число инфицированных. 
«Такие данные более важны для медиков и населения в целом, ведь они показывают, сколько необходимо препаратов ИВЛ и какое количество палат еще необходимо будет выделить», - сказал Рошаль. 

Также врач подчеркнул необходимость проведения дополнительных исследований по выявлению носителей вируса. 

«Это поможет более полно отобразить эпидемиологическую картину в стране», - заявил Леонид Михайлович.
«Я горжусь тем прорывом, который уже совершили российские ученые, создав вакцину от коронавируса. Я горжусь тем самопожертвованием, которое демонстрирует российские медики. Однако нам нельзя расслабляться, надо двигаться только вперёд, ведь это мировая болезнь еще не одолена человечеством», - подытожил профессор.
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