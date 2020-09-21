Названо истинное число зараженных коронавирусом

Как известно, у некоторых инфицированных коронавирусом людей болезнь протекает в тяжелой форме, что приводит к пневмонии, респираторному дистресс-синдрому и даже к смерти, а другие остаются бессимптомными или же переносят болезнь в легкой форме. Специалисты Бернского университета в Швейцарии сделали вывод, что бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше, чем заболевших COVID-19

Они изучили 79 исследований, в которых представлены данные о 6616 пациентах с коронавирусом, 1287 из которых были бессимптомные. Ученые установили, что лишь 20 % всех заболевших переносили болезнь без симптомов.

В большинстве случаев передача коронавируса происходит до появлении симптомов, отмечают ученые, пишет Lenta.ru . Это означает, что необходимо соблюдать гигиену рук и органов дыхания, а также дистанцирование. С помощью таких несложных правил можно снизить риск заразиться инфекцией.