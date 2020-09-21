Названо истинное число зараженных коронавирусом

Сегодня, 15:36

Александр Зуев

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Названо истинное число зараженных коронавирусом

Как известно, у некоторых инфицированных коронавирусом людей болезнь протекает в тяжелой форме, что приводит к пневмонии, респираторному дистресс-синдрому и даже к смерти, а другие остаются  бессимптомными или  же переносят болезнь в легкой форме. Специалисты Бернского университета в Швейцарии  сделали вывод,  что бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше, чем заболевших COVID-19

Они изучили 79 исследований, в которых представлены данные о 6616 пациентах с коронавирусом, 1287 из которых были бессимптомные.  Ученые установили, что лишь 20 % всех заболевших переносили болезнь  без симптомов. 

В большинстве случаев передача коронавируса происходит до появлении симптомов, отмечают ученые, пишет Lenta.ru. Это означает, что необходимо соблюдать гигиену рук и органов дыхания, а также  дистанцирование. С помощью таких несложных правил можно снизить риск заразиться инфекцией.

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