Малышева опровергла мифы о насморке

Сегодня, 14:49

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Малышева опровергла мифы о насморке
Врач Елена Малышева

Российский терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая известной программы про здоровье Елена Малышева высказалась о популярных заблуждениях по поводу насморка. 59-летний профессор заявила, что насморк не является обязательным условием протекание простудных заболеваний.

Весьма наглядно все мифы о насморке Елена Васильевна развенчала в своей телепередачи «Жить Здорово!». Для эффектной демонстрации популярных заблуждений в передаче были использованы манекены 6 гигантских носов, каждый из которых соответствовал конкретному заблуждению.

Малышева вместе со своим помощником Игорем Бранованом опровергли мифы о том, что мокрые ноги обязательно ведут к простуде, а отсутствие обоняния — однозначный симптом коронавируса. В телепередаче медики объяснили, что насморк может возникать из-за множества причин, в том числе из-за аллергии или воспалительных заболеваний, а также как реакция на слишком острую пищу. Потеря обоняния, по словам Малышевой, может возникнуть в результате любой отечности слизистой, а не только как реакция на вирус COVID-19.

Также доктора развенчали еще два опасных заблуждения о насморке. Приглашенная гостья из студии поделилась, что лечит насморк прогреванием носа, на что Малышева объявила, что «такой метод лечения в корне неправильный». Профессор объяснила, что когда гной собирается в районе пазух, прогревание может только усилить инфекцию. Другая гостья телепередачи рассказала, что уже долгое время лечит насморк чесноком, на что Малышева и Бранован высказали свою критику.

«Раньше люди табак нюхали, чтобы излечить насморк. Так вот, я вам скажу, что даже от этого метода больше пользы, чем от использования чеснока», - заявила Елена Васильевна.

По словам ведущих, только один стереотип о насморке они признают верным: что сосудосуживающие препараты вызывают определенное привыкание. Малышева порекомендовала не использовать часто сосудосуживающие капли, а просто полоскать нос лекарственными настойками.

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