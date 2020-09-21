Названо лучшее средство для снижения давления

Как выявили американские эксперты, успешно снизить высокое артериальное давление помогает натуральный калий. Ученые рекомендуют ежедневно употреблять этот щелочной материал в дозировке 99 мг, сообщает «Профиль».

Опасность высокого кровяного давления заключается в его последствиях — зачастую высокое давление становится причиной сердечного приступа, инсульта или инфаркта. Нормой давления приняты показатели 120/80 мм рт.ст, и даже небольшое, но постоянное отклонение от нормы увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Американские ученые из компании Heart Association опубликовали данные авторского исследования, из которого следует, что именно ежедневное потребление необходимой дозы калия снижает кровяное давление до нормальных показателей. Ученые определили, что ежедневное потребление калия должно составлять 99 мг — именно такое количество вещества является наиболее эффективным.

При этом вовсе не обязательно употреблять необходимый калий только в виде лекарственной добавки.

«Мы акцентируем, что лучше всего калий усваивается из пищи, поэтому рекомендуем пересмотреть рацион питания всем тем, кто следит за давлением», - сообщили эксперты.

В список продуктов, содержащих большое количество природного калия, ученые включили бананы, вареный и сырой шпинат, грибы и брокколи. Однако ученые подчеркнули, что такая пища, богатая калием, оказывает интенсивное давление на почки, поэтому всем пациентам с почечной недостаточностью не стоит включать эти продукты в свой рацион.