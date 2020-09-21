В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Сегодня, 09:52

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В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Оксана Драпкина

Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми нужно как можно скорее обследоваться у врача.

По словам медика - нет бесполезных симптомов, нужно всегда прислушиваться к своему организму. Есть ряд «знаков» от организма, которые говорят о возможной серьезной болезни.

Ключевым симптомом является боль. Она может быть разной интенсивности, но сильная и непрекращающаяся - это повод незамедлительно показаться врачу. А боли в области груди должны вызывать наибольшее чувство тревоги. Ведь, по словам эксперта, медики насчитывают до 80 видов таких болей и только врач может исключить развитие инфаркта миокарда, проблем с сосудами или проблему с «сердечной сорочкой» (наружная оболочка сердца).

Однозначно нужно поторопиться с визитом в поликлинику тем, что регулярно теряет сознание, испытывает боль в животе и одышку.

Медики не устают напоминать, что регулярные обследования у врача поможет избежать развития многих опасных заболеваний.

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