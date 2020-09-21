Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

Сегодня, 09:21

Александр Зуев

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Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

С приходом осени в России наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. В этой связи в Роспотребнадзоре отметили, что при ношении медицинской маски вероятность заразиться респираторными инфекциями снижается в 1,8 раза, а при ношении перчаток - в 1,3 раза.

Как отмечает Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, в числе тех людей, которые пользуются индивидуальными средствами защиты, оказалось меньше заразившихся возбудителями ОРВИ.

Наряду с этим было установлено, что при контакте с больными ОРВИ использование маски снижает риск заражения в 1,8 раза, а ношение перчаток — в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что маски следует носить в общественных местах, в городском транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с симптомами ОРВИ. Маска должна плотно закрывать нос и рот. При этом одноразовую маску нельзя использовать вторично.

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