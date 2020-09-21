Диетолог назвал два продукта для борьбы с облысением

Сегодня, 09:03

Ольга Громова

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Диетолог назвал два продукта для борьбы с облысением
Авокадо

Диетолог из Новой Зеландии Райан Раман порекомендовал людям, которые не хотят лишиться своей пышной шевелюры и столкнуться с облысением, налегать на два продукта. Его рекомендацией поделилось издание Daily Express.

Медик говорит, что при начавшемся выпадении волос надо включить в рацион авокадо. Этот жирный плод изобилует витамином E, который может защитить кожу головы от повреждений и окислительного стресса. Один плод авокадо содержит порядка 20 процентов дневной нормы этого витамина молодости и здоровых волос.

Еще один полезный для локонов продукт - батат. В нем много бета-каротина, который ускоряет процесс роста волос.

Райан Раман говорит, что современным людям не под силу справиться с возрастными изменениями, но коррекция рациона поможет справиться со многими проблемами, в том числе с выпадением волос. Сбалансированная диета будет стимулировать рост. Волосы будут выглядеть здоровыми, блестящими и ухоженными.

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