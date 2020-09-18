Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19

Мясников перечислил неизвестные медицине характеристики COVID-19.

Неожиданно и откровенно теледоктор Мясников признался, что достоверно о коронавирусе никому ничего не известно. В том числе и о способах его предотвращения.

Известный телеведущий и одновременно медик-главврач Александр Мясников, в своем Telegram-канале сделал неожиданное признание в посте, посвященном коронавирусу. Мало того, что «Как мы видим, карантины ничего не остановили», так еще и никто не знает, как бороться с COVID-19, поскольку об этой инфекции достоверно никто ничего не знает.

Эксперт попытался собрать в своем посте то, что науке уже известно, и то, что не доказано.

Доказанных фактов оказалось всего два: «коронавирус абсолютно непредсказуем» и «он пришёл навсегда». Мясников уверен: коронавирус не исчезнет и займет свою нишу в череде человеческих вирусов.

А перечень того, чего мы не знаем о «модном» вирусе получился у теледоктора длиннее в разы. Во-первых, до сих пор непонятно: откуда он появился и как передается:

«При чихании и кашле - да. А при дыхании? А через глаза? Через поверхности? С кровью? Спермой?» - задается вопросами доктор.

Мясников утверждает, что никаких эффективных лекарств от «короны» нет. Хотя практически накануне СМИ растиражировали новость о средстве арепливир против этой болезни, появившемся в аптеках и стоящем баснословные деньги (порядка 12320 рублей). Однако Александр Мясников разочаровал: это «суперсредство» есть уже давно, только имеет другое название.

«Кроме того, требуют изучения вопросы иммунитета переболевших коронавирусом и эффективности вакцины. А карантины, блокировки болезнь не останавливают, а лишь замедляют ее распространение», - говорит доктор Мясников.