Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19

Сегодня, 14:28

0

Image 16+
Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19
Александр Мясников

Мясников перечислил неизвестные медицине характеристики COVID-19.

Неожиданно и откровенно теледоктор Мясников признался, что достоверно о коронавирусе никому ничего не известно. В том числе и о способах его предотвращения.

Известный телеведущий и одновременно медик-главврач Александр Мясников, в своем Telegram-канале сделал неожиданное признание в посте, посвященном коронавирусу. Мало того, что «Как мы видим, карантины ничего не остановили», так еще и никто не знает, как бороться с COVID-19, поскольку об этой инфекции достоверно никто ничего не знает.

Эксперт попытался собрать в своем посте то, что науке уже известно, и то, что не доказано.

Доказанных фактов оказалось всего два: «коронавирус абсолютно непредсказуем» и «он пришёл навсегда». Мясников уверен: коронавирус не исчезнет и займет свою нишу в череде человеческих вирусов.

А перечень того, чего мы не знаем о «модном» вирусе получился у теледоктора длиннее в разы. Во-первых, до сих пор непонятно: откуда он появился и как передается:

«При чихании и кашле - да. А при дыхании? А через глаза? Через поверхности? С кровью? Спермой?» - задается вопросами доктор.

Мясников утверждает, что никаких эффективных лекарств от «короны» нет. Хотя практически накануне СМИ растиражировали новость о средстве арепливир против этой болезни, появившемся в аптеках и стоящем баснословные деньги (порядка 12320 рублей). Однако Александр Мясников разочаровал: это «суперсредство» есть уже давно, только имеет другое название.

«Кроме того, требуют изучения вопросы иммунитета переболевших коронавирусом и эффективности вакцины. А карантины, блокировки болезнь не останавливают, а лишь замедляют ее распространение», - говорит доктор Мясников.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

18-09-2020, 11:38

Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

18-09-2020, 08:26

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

18-09-2020, 08:09

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

18-09-2020, 08:01

В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

17-09-2020, 16:47

Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

17-09-2020, 16:44

Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

17-09-2020, 15:07

Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

17-09-2020, 14:51

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

17-09-2020, 13:49

Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

17-09-2020, 09:22

Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

17-09-2020, 08:32

Назван новый эффективный способ победить коронавирус

17-09-2020, 07:52

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

16-09-2020, 23:39

Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

16-09-2020, 17:24

Названы симптомы дефицита магния в организме

16-09-2020, 16:17

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Нарколог назвал главную причину отказа от курения

16-09-2020, 14:41

Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

16-09-2020, 11:17

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

16-09-2020, 07:11

В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

15-09-2020, 22:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров