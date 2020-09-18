Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19

Мясников перечислил неизвестные медицине характеристики COVID-19.
Неожиданно и откровенно теледоктор Мясников признался, что достоверно о коронавирусе никому ничего не известно. В том числе и о способах его предотвращения.
Известный телеведущий и одновременно медик-главврач Александр Мясников, в своем Telegram-канале сделал неожиданное признание в посте, посвященном коронавирусу. Мало того, что «Как мы видим, карантины ничего не остановили», так еще и никто не знает, как бороться с COVID-19, поскольку об этой инфекции достоверно никто ничего не знает.
Эксперт попытался собрать в своем посте то, что науке уже известно, и то, что не доказано.
Доказанных фактов оказалось всего два: «коронавирус абсолютно непредсказуем» и «он пришёл навсегда». Мясников уверен: коронавирус не исчезнет и займет свою нишу в череде человеческих вирусов.
А перечень того, чего мы не знаем о «модном» вирусе получился у теледоктора длиннее в разы. Во-первых, до сих пор непонятно: откуда он появился и как передается:
Мясников утверждает, что никаких эффективных лекарств от «короны» нет. Хотя практически накануне СМИ растиражировали новость о средстве арепливир против этой болезни, появившемся в аптеках и стоящем баснословные деньги (порядка 12320 рублей). Однако Александр Мясников разочаровал: это «суперсредство» есть уже давно, только имеет другое название.
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