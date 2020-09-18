В Роспотребнадзоре рассказали об опасности домашних консервов

В российском ведомстве по надзору и защите прав человека объявили об опасности домашних консервированных заготовок на зиму. По словам экспертов, неправильная технология приготовления консервов может впоследствии привести к ботулизму.

Ботулизм — тяжелое заболевание, которое парализует клетки нервной системы, и очень часто приводит к летальному исходу. Исследователи из Роспотребнадзора выявили, что при отсутствии доступа кислорода в герметичных банках, может развиться бактерии этого смертельного заболевания.

«Всем хозяйкам при приготовлении домашней консервации необходимо помнить, что именно домашние консервы чаще всего бывают причиной ботулизма. Возбудители болезни, как известно, живут только в герметичных емкостях, где нет доступа свежего кислорода. Именно из-за этого ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства — ведь в такой продукт не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни», -сообщают в пресс-центре Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что по внешнему виду домашней консервации невозможно определить, заражена ли заготовка ботулизмом — внешний вид, запах и вкус продуктов остается неизменным, и сама банка не вздувается и не деформирует свою форму.

Эксперты настоятельно порекомендовали не покупать домашние консервы в герметичных упаковках, а также на рынках у сомнительных продавцов — ведь в большинстве таких случае продукт сохраняется без соблюдения положенных температурных норм.

«Категорически нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма», - заявили исследователи.

Также эксперты посоветовали не консервировать продукты с признаками гнили.

«Помните, что закрывать порченные продукты и отступать от общепринятой технологии приготовления — например, уменьшение количества соли, уксуса, сокращение времени тепловой обработки, может стать смертельно опасным для вашего здоровья», - сообщили эксперты.

Специалисты отметили, что правильно хранить домашние консервы необходимо только в темном прохладном месте, при температуре не выше 10 градусов. Для этого хорошо подходит холодильник либо погреб. Перед употреблением домашних консервов в Роспотребнадзоре порекомендовали обязательно подвергать продукт термической обработке в течение 12-15 минут.