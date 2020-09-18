В Роспотребнадзоре рассказали об опасности домашних консервов

В российском ведомстве по надзору и защите прав человека объявили об опасности домашних консервированных заготовок на зиму. По словам экспертов, неправильная технология приготовления консервов может впоследствии привести к ботулизму.
Ботулизм — тяжелое заболевание, которое парализует клетки нервной системы, и очень часто приводит к летальному исходу. Исследователи из Роспотребнадзора выявили, что при отсутствии доступа кислорода в герметичных банках, может развиться бактерии этого смертельного заболевания.
Специалисты отметили, что по внешнему виду домашней консервации невозможно определить, заражена ли заготовка ботулизмом — внешний вид, запах и вкус продуктов остается неизменным, и сама банка не вздувается и не деформирует свою форму.
Эксперты настоятельно порекомендовали не покупать домашние консервы в герметичных упаковках, а также на рынках у сомнительных продавцов — ведь в большинстве таких случае продукт сохраняется без соблюдения положенных температурных норм.
Также эксперты посоветовали не консервировать продукты с признаками гнили.
Специалисты отметили, что правильно хранить домашние консервы необходимо только в темном прохладном месте, при температуре не выше 10 градусов. Для этого хорошо подходит холодильник либо погреб. Перед употреблением домашних консервов в Роспотребнадзоре порекомендовали обязательно подвергать продукт термической обработке в течение 12-15 минут.
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