Ученые назвали самый токсичный продукт в холодильнике

Гарвардские ученые определили, какие продукты при длительном хранении в холодильнике, могут вырабатывать опасные для здоровья токсичные вещества. По словам экспертов, таким опасным «жителем» холодильника может стать абсолютно любой продукт, если он хранится в пластиковом контейнере, сообщает «Профиль».

В ходе исследований ученые выявили, что в контейнерах для сбережения пищи, которые изготовлены из пищевого пластика, может содержаться вещество бисфенол А, также известное как ВРА. Массовое внедрение компонента ВРА в продукцию из пластика началось еще в 1960-х годах. Однако на данный момент выявлено, что при соприкосновении пищи с таким пластиком происходит медленное проникновение бисфенола А внутрь продукта, что приводит к образованию токсичных элементов в содержимом контейнера. Как известно, в 2012 году американские эксперты установили, что ВРА отрицательно сказывается на здоровье беременных женщин и детей, влияя на мозг и предстательную железу у мальчиков. Вследствие этого агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) запретило использовать бисфенол при изготовлении детских бутылочек, кружек и другой посуды. Однако производства пищевого пластика такие ограничения не коснулись, и в составе контейнеров для сбережения пищи по-прежнему находится токсичный бисфенол А.

Гарвардские ученые настоятельно рекомендуют ограничить использование пластиковых пищевых контейнеров, или хотя бы не хранить в них продукты подолгу. Также они не советуют помещать такие контейнеры в СВЧ-печь для разогрева, ведь при увеличении температуры, пластик начинает сильнее вырабатывать бисфенол А. В качестве альтернативы пищевому пластику эксперты предлагают использовать контейнеры из жаропрочного стекла, безопасного фарфора и нержавеющей стали.