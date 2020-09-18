В Китае выявлен коронавирус на упаковке морепродуктов из России

Сегодня, 09:21

Александр Зуев

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В Китае выявлен коронавирус на упаковке морепродуктов из России

В китайский город Чанчунь завезли коронавирус. Как стало известно, на упаковке замороженных морепродуктов, импортированной из России, в ходе проверки выявили коронавирус. Этот факт подтвердил местный центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Цзилинь. Также было подчеркнуто, что инфекцию нашли не в самой продукции, а только на коробке. Сообщается, что около десяти килограммов морепродуктов из этой же поставки поступили в город Фуюй.

Всех, кто контактировал с упаковкой, уже поместили под медицинское наблюдение. Результаты тестов на коронавирус у всех оказались отрицательные. Между тем органы здравоохранения попросили граждан, контактировавших с коробками, в обязательном порядке пройти тест.

Подчеркнем, что прошедшим летом таможня Китая выявила коронавирус на упаковках замороженных белых южноамериканских креветок из Эквадора. Как известно, эта страна - одна из самых пострадавших от коронавирус в Латинской Америке.

Недавно стало известно, что SARS-CoV-2 может выживать на поверхности охлажденного свежего лосося в течение восьми дней. В этой связи специалисты призвали ввести более строгую инспекцию импортируемой продукции.

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