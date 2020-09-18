Медики назвали способ защититься от опасной болезни глаз

Сегодня, 08:14

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Медики назвали способ защититься от опасной болезни глаз

Опасное заболевание глаз катаракта может отнять зрение полностью, особенно у пожилых людей. Однако диетолог из Америки Джулианна Хевер рассказала о способе снизить риск развития этой болезни. Об этом сообщает «Профиль».

Доктор рассказала об исследованиях, которые проводил американский институт зрения. Оказалось, что снизить риск заболеваний глаз поможет витамин А, цинк и медь.

Исследования проводились над более чем 4 тысячами людей возрастом 55-80 лет. Все они уже болели катарактой или возрастной дегенерацией желтого пятна. Испытуемых поделили на 4 группы. Первая употребляла 15 мг витамина А, медь и цинк. Вторая – только витамин А, Третья – только медь и цинк, а четвертая была группой плацебо. В результате более всего, на 25%, упал риск ослепнуть у группы под номером один.

Напомним, что витамин А содержат тыква, творог, морковь и яйца. А также фрукты и овощи оранжевого цвета.

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