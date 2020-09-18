Найдено необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

По данным проведенного исследования, более 50% людей, которые переболели вирусом COVID-19, страдают синдромом постоянной усталости. К такому выводу пришли ирландские медики, проведя наблюдения у 128 пациентов, сообщает «Популярная механика».

Необычный побочный эффект от коронавирусной инфекции в виде постоянной утомляемости ученые объясняют сильным упадком иммунитета в период болезни. Также известно, что вирус COVID-19 блокирует определённые нейронные связи в мозге, что впоследствии может повлиять на уровень активности человека. Проведенный эксперимент показал, что у 52% испытуемых наблюдались признаки хронической усталости даже спустя 10 недель после выздоровления.

Помимо этого, ученые выявили, что у подавляющего большинства испытуемых хронический упадок сил сохранялся именно у женщин — количественно это составляло 67% от всех пациентов. Медики также отметили, что у тех, кто до заболевания на коронавирус имел признаки депрессии, хроническая утомляемость впоследствии проявилась более наглядным образом.

«Мы выявили, что усталость — распространенный симптом у пациентов с симптоматической инфекцией COVID-19. Безусловно, эксперимент пока проводился в узких рамках, однако мы надеемся на проведение в будущем более масштабного исследования по связи коронавируса и хронической утомляемости», - заявил доктор Лиам Таунсенд, один из кураторов эксперимента.

Кроме того, ирландские исследователи отметили, что помимо коронавируса повышенную утомляемость также вызывают пневмония, железистая лихорадка и другие недуги, которые сильно понижают иммунитет человека.