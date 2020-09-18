Найдено необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

Сегодня, 18:19

0

Image 16+
Найдено необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

По данным проведенного исследования, более 50% людей, которые переболели вирусом COVID-19, страдают синдромом постоянной усталости. К такому выводу пришли ирландские медики, проведя наблюдения у 128 пациентов, сообщает «Популярная механика».

Необычный побочный эффект от коронавирусной инфекции в виде постоянной утомляемости ученые объясняют сильным упадком иммунитета в период болезни. Также известно, что вирус COVID-19 блокирует определённые нейронные связи в мозге, что впоследствии может повлиять на уровень активности человека. Проведенный эксперимент показал, что у 52% испытуемых наблюдались признаки хронической усталости даже спустя 10 недель после выздоровления.

Помимо этого, ученые выявили, что у подавляющего большинства испытуемых хронический упадок сил сохранялся именно у женщин — количественно это составляло 67% от всех пациентов. Медики также отметили, что у тех, кто до заболевания на коронавирус имел признаки депрессии, хроническая утомляемость впоследствии проявилась более наглядным образом.

«Мы выявили, что усталость — распространенный симптом у пациентов с симптоматической инфекцией COVID-19. Безусловно, эксперимент пока проводился в узких рамках, однако мы надеемся на проведение в будущем более масштабного исследования по связи коронавируса и хронической утомляемости», - заявил доктор Лиам Таунсенд, один из кураторов эксперимента.

Кроме того, ирландские исследователи отметили, что помимо коронавируса повышенную утомляемость также вызывают пневмония, железистая лихорадка и другие недуги, которые сильно понижают иммунитет человека.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

18-09-2020, 11:38

Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

18-09-2020, 08:26

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

18-09-2020, 08:09

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

18-09-2020, 08:01

В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

17-09-2020, 16:47

Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

17-09-2020, 16:44

Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

17-09-2020, 15:07

Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

17-09-2020, 14:51

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

17-09-2020, 13:49

Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

17-09-2020, 09:22

Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

17-09-2020, 08:32

Назван новый эффективный способ победить коронавирус

17-09-2020, 07:52

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

16-09-2020, 23:39

Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

16-09-2020, 17:24

Названы симптомы дефицита магния в организме

16-09-2020, 16:17

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Нарколог назвал главную причину отказа от курения

16-09-2020, 14:41

Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

16-09-2020, 11:17

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

16-09-2020, 07:11

В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

15-09-2020, 22:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров