Ученые: укусы комаров могут быть смертельно опасны

Смертельную опасность от укусов комаров выявили исследователи Ливерпульского университета. По их словам, эти насекомые способны передавать опасные инфекции, вызывающие паралич нервной системы и даже смерть через укусы, сообщает «Ридус».

К смертельно опасным заболеваниям, которые могут внести в кровь человека комары, ученые отнесли ВИЧ, инфекцию Чикунгунья и вирус Зика. Несмотря на то, что заболевания Зика и Чикугунья традиционно считаются «тропическими», так как возбудители инфекций возникают в тропических широтах, сегодня эти заболевания стали встречаться и в западных странах, а также России.

«Вирус Зика тяжело влияет на нервную систему человека. Он способен полностью блокировать важные нейронные связи и вызывать необратимые повреждения головного мозга. Чикугунья также очень опасна, ведь эта болезнь вызывает тяжелые нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, лихорадку и даже смерть», - сообщают исследователи. «За последние 5 лет мы стали наблюдать увеличение количества заболеваний вирусом Зика и Чикугунья на европейском континенте, из чего сделали вывод о подселении таких инфекций в человеческий организм комарами-переносчиками», - заявили ученые.

Они добавили, что первая вспышка инфицирования Чикугуньей была зарегистрирована в 2015 году в Италии, однако сейчас этот вирус можно встретить практически повсеместно.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 201 пациента, которые уже были заражены вирусами Чикугунья и Зика. Из них лишь 10% смогли полностью выздороветь, не претерпев никаких тяжелых последствий. 25% случаев закончились летальным исходом, а остальной процент испытуемых приобрел серьезные отклонения в работе жизненно важных органов.

«Очень часто были случаи перенесения комарами, и довольно часто у пациентов случался инсульт просто из-за укуса комара», - сообщают исследователи.

По их рекомендациям, нужно внимательно следить за своим самочувствием и не игнорировать появившиеся укусы на теле — при появлении сыпи на теле, температуры и слабости необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.