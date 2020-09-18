Врачи объяснили связь подгоревших тостов с долголетием

Онколог, профессор и преподаватель в Кембриджском университете Роберт Томас утверждает, что на продолжительность жизни больше всего влияет не генетическая предрасположенность, а правильный образ жизни и питание. Эксперт рассказал о неочевидных привычках, которые способны повысить риск заболевания раком. Об этом сообщает «Профиль».

Профессор предупредил, что стоит воздержаться от употребления подгоревших тостов. Оказывается, в продуктах, имеющих в составе крахмал и сахар, при высоких температурах образуются токсичные соединения акриламиды. Они оказывают большую нагрузку на иммунитет, что может поспособствовать развитию раковых заболеваний. Доктор предупредил, что чем больше подгорел хлеб, тем больше вреда он может нанести организму. Однако один кусочек тоста еще ничего не сделает, а регулярное употребление подгоревшего продукта лучше исключить.

Также профессор призвал не покупать в магазинах ежевику. Ягода, самостоятельно сорванная с куста, вреда не несет. Однако ежевика на полках магазинов, которая подвергалась обработке пестицидами и токсинами, может нанести серьезный удар по состоянию здоровья.

И напоследок в список «вредных» продуктов доктор внес чипсы. Как картофельные, так и овощные. Продукты содержат большое количество сахара и повышают риск заболеваний раком.