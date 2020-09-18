Установлен простой способ похудения без диеты

Сегодня, 09:18

0

Image 16+
Установлен простой способ похудения без диеты

Революционный способ уменьшить объёмы тела без каких-либо строгих диет и пищевых ограничений раскрыла известный испанский диетолог клиники Alimmenta Адриана Орос. По ее словам, достаточно «метода тарелки», чтобы значительно потерять в весе и улучшить формы тела, сообщает «ИноСМИ».

Суть «метоа тарелки» состоит в соблюдении очень простой формулы питания, которая не предусматривает строгие пищевые ограничения. Каждый желающий похудеть может оставить в своем рационе любимые блюда, даже если среди них есть вредные продукты. 

Главное правило — мысленно поделить тарелку на четыре части. Две трети из пищи, которую вы собираетесь съесть, должны составлять овощи в любой вариации и виде — сырые, или термически обработанные. Четверть компонентов на тарелке должны составлять высокоактивные белки — такие содержатся в яйцах, нежирных частях мяса, рыбе, морепродуктах, бобовых. Последняя четверть пищи отводится под сложные углеводы, которые медленно расщепляются и надолго оставляют чувство сытости. Это могут быть макароны из цельнозерновой муки, бурый рис, картофель, ржаной хлеб, крупы, темный шоколад или мучные изделия. Адриана Орос подчеркнула, что такую условную тарелку можно и нужно дополнительно насыщать небольшим количеством растительных жиров — например, нерафинированным оливковым маслом, орешками, авокадо и семечками.

«Как показывает практика, большинство моих пациентов с легкостью перешли на такую систему питания. Самой большой неожиданностью для них стала возможность употреблять цельнозерновой хлеб, ведь практически все известные диеты настрого исключают этот компонент из рациона», - поделилась Адриана Орос. 

Диетолог отметила, что многие ее пациенты до знакомства с «методом тарелки» придерживались очень ограниченного рациона. 

«Были такие, которые сидели на одних яблоках и гречке, либо пили только сок и ели некоторые фрукты. Такие диеты сильно бьют по витаминному уровню человека, так как из однообразной пищи невозможно получить все нужные микроэлементы», - сообщила диетолог.

Для того, чтобы переход на новый рацион питания был максимально оптимальным, Адриана советует вначале просто добавить больше овощей в своей ежедневный прием пищи. Затем заменить макароны и хлеб на цельнозерновые, и не забывать о белках. 

«Мой метод похудения действительно работает — ведь он основан на разнообразии компонентов, на правильной балансировке полезных веществ, и исключает чувство голода после приема пищи», - заключила диетолог.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

18-09-2020, 11:38

Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

18-09-2020, 08:26

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

18-09-2020, 08:09

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

18-09-2020, 08:01

В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

17-09-2020, 16:47

Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

17-09-2020, 16:44

Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

17-09-2020, 15:07

Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

17-09-2020, 14:51

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

17-09-2020, 13:49

Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

17-09-2020, 09:22

Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

17-09-2020, 08:32

Назван новый эффективный способ победить коронавирус

17-09-2020, 07:52

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

16-09-2020, 23:39

Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

16-09-2020, 17:24

Названы симптомы дефицита магния в организме

16-09-2020, 16:17

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Нарколог назвал главную причину отказа от курения

16-09-2020, 14:41

Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

16-09-2020, 11:17

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

16-09-2020, 07:11

В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

15-09-2020, 22:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров