Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

По мнению врача Александра Мясникова, смерти не стоит бояться, поскольку живут дольше те, кто не думает постоянно о смерти.
В эфире телеканала «Россия 1» он призвал зрителей больше не бояться, чтобы дольше жить, передает РИА новости.
Мясников отметил, что статистика Израиля уже который год показывает снижение смертности среди пожилых людей перед Пасхой. Он связал это с тем, что в предпраздничные дни старки жду праздника, забыв о многих проблемах.
«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше», — сказал он.
Схожая статистика, отмечает Мясников, и в Китае перед Новым годом по лунному календарю.
Поэтому, отмечает Мясников, важно перестоять бояться, поскольку страх сокращает жизнь.
«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь», — резюмировал Мясников.
Также он отметил, что пожилые люди не должны пугаться хронических болезней, поскольку, по сути, их можно считать «платой» за долгожительство.
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