Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

По мнению врача Александра Мясникова, смерти не стоит бояться, поскольку живут дольше те, кто не думает постоянно о смерти.

В эфире телеканала «Россия 1» он призвал зрителей больше не бояться, чтобы дольше жить, передает РИА новости .

Мясников отметил, что статистика Израиля уже который год показывает снижение смертности среди пожилых людей перед Пасхой. Он связал это с тем, что в предпраздничные дни старки жду праздника, забыв о многих проблемах.

«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше», — сказал он.

Схожая статистика, отмечает Мясников, и в Китае перед Новым годом по лунному календарю.

Поэтому, отмечает Мясников, важно перестоять бояться, поскольку страх сокращает жизнь.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь», — резюмировал Мясников.

Также он отметил, что пожилые люди не должны пугаться хронических болезней, поскольку, по сути, их можно считать «платой» за долгожительство.