Ученые рассказали о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Сегодня, 12:46

0

Image 16+
Ученые рассказали о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут добраться и до головного мозга, нанеся ему разрушительные последствия. Об этом говорят исследования группы ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона. Результаты их исследований опубликованы в статье журналом Nature.

Как выяснили ученые, 62% коронавирусных больных, у которых в результате болезни произошли осложнения в области неврологии и психиатрии, оказались с поврежденной системой кровоснабжения головного мозга. При этом у 31% людей наблюдались такие изменения в психике, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

Вообще же наиболее распространенные последствия COVID-19 - это инсульт и энцефалит (воспаление тканей головного мозга). Таков вывод экспертов Университетского колледжа Лондона. Как они утверждают, последний может видоизмениться в более тяжелую форму - острый рассеянный энцефаломиелит. При нем уже воспаляются головной и спинной мозг, а нервные клетки теряют свою оболочку. В связи с этими нарушениями у человека появляются симптомы, схожие с проявлениями рассеянного склероза.

Как заверяют ученые, у многих тяжелых больных респираторные симптомы имели неяркую окраску, а основным заболеванием стало поражение головного мозга.

Медики отметили, что неврологические симптомы проявлялись у людей разных возрастных категорий. 

«Мы видели группу людей относительно молодого возраста без обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые невозможно объяснить», - объясняет невролог из Ливерпульского университета Бенедикт Майкл.

Невролог Фернанд де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро говорит, что с осложнениями в области неврологии могли столкнуться порядка 50% тяжелобольных коронавирусных пациентов. Но есть большая сложность: узнать степень распространения неврологических симптомов у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирус, очень сложно из-за недостатка информации.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Вчера, 11:38

Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

Вчера, 08:26

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Вчера, 08:09

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Вчера, 08:01

В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

17-09-2020, 16:47

Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

17-09-2020, 16:44

Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

17-09-2020, 15:07

Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

17-09-2020, 14:51

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

17-09-2020, 13:49

Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

17-09-2020, 09:22

Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

17-09-2020, 08:32

Назван новый эффективный способ победить коронавирус

17-09-2020, 07:52

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

16-09-2020, 23:39

Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

16-09-2020, 17:24

Названы симптомы дефицита магния в организме

16-09-2020, 16:17

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Нарколог назвал главную причину отказа от курения

16-09-2020, 14:41

Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

16-09-2020, 11:17

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

16-09-2020, 07:11

В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

15-09-2020, 22:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров