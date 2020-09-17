Ученые рассказали о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут добраться и до головного мозга, нанеся ему разрушительные последствия. Об этом говорят исследования группы ученых из Ливерпульского университета, Университетского колледжа Лондона, Йельского университета и Медицинской школы Икона. Результаты их исследований опубликованы в статье журналом Nature.

Как выяснили ученые, 62% коронавирусных больных, у которых в результате болезни произошли осложнения в области неврологии и психиатрии, оказались с поврежденной системой кровоснабжения головного мозга. При этом у 31% людей наблюдались такие изменения в психике, как спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

Вообще же наиболее распространенные последствия COVID-19 - это инсульт и энцефалит (воспаление тканей головного мозга). Таков вывод экспертов Университетского колледжа Лондона. Как они утверждают, последний может видоизмениться в более тяжелую форму - острый рассеянный энцефаломиелит. При нем уже воспаляются головной и спинной мозг, а нервные клетки теряют свою оболочку. В связи с этими нарушениями у человека появляются симптомы, схожие с проявлениями рассеянного склероза.

Как заверяют ученые, у многих тяжелых больных респираторные симптомы имели неяркую окраску, а основным заболеванием стало поражение головного мозга.

Медики отметили, что неврологические симптомы проявлялись у людей разных возрастных категорий.

«Мы видели группу людей относительно молодого возраста без обычных факторов риска, у которых случились инсульты, а также пациентов с серьезнейшими изменениями умственного состояния, которые невозможно объяснить», - объясняет невролог из Ливерпульского университета Бенедикт Майкл.

Невролог Фернанд де Феличе из Федерального университета Рио-де-Жанейро говорит, что с осложнениями в области неврологии могли столкнуться порядка 50% тяжелобольных коронавирусных пациентов. Но есть большая сложность: узнать степень распространения неврологических симптомов у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирус, очень сложно из-за недостатка информации.