ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Сегодня, 11:38

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ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о 9 разработках новых вакцин от коронавируса, которые прошли уже 3-ю стадию лабораторных испытаний, и могут быть допущены для вакцинирования населения. Среди лидирующих стран-разработчиков остаются США и Китай, сообщает «НГС.Кемерово».

Таким образом, для российской вакцины «Спутник V», которой с сентября уже начали прививать граждан РФ, появилось еще 8 конкурентов. Напоминаем, что ВОЗ сделала «условную регистрацию» российской прививки от коронавируса, и пока не признала ее официально. Представитель ВОЗ заявил, что для организации здравоохранения «Спутник V» является лишь одним из 180 возможных вариантов вакцины, которые на данный момент разрабатываются в лабораториях по всему миру.

На данный момент абсолютным лидером рейтинга 9 наиболее перспективных вакцин по критериям ВОЗ остаётся Великобритания с ее векторной вакциной на основе аденовируса, отобранного у шимпанзе. На втором месте векторная вакцина Китая, разработки которого схожи с российским «Спутник V», и ранее успешно применялись против вируса Эболы. Третью позицию рейтинга занимает американская разработка Ad26.COV2.S на основе аденовируса. Схожая прививка была успешно использована против вируса Эболы, ВИЧ, вируса Зика и других заболеваний.

Россия занимает 9 место, однако имеет гораздо больший список добровольцев, которые на данный момент испытывают такую вакцину. Дата официальной презентации вакцины от Великобритании намечена на сентябрь 2022 года, Китая — на январь 2022 года. Америка же собирается представить свою разработку не ранее марта 2023 года.

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