Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Сегодня, 08:09

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Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Ученые из Китая пришли к выводу, что ношение очков снижает риск заболевания коронавирусом в 5 раз. 

Эксперты провели исследования, в результате которых люди, которые ходят по улице в очках, заболевают гораздо реже. По словам ученых, это объясняется тем, что люди в очках реже прикасаются к глазам руками. Именно этот фактор не дает им пропустить вирус через слизистую оболочку.

Напомним, что в глазах человека существует некий рецептор ACE-2, при контакте с которым коронавирус может проникнуть в организм. Именно поэтому в симптомах COVID-19 есть пункт о покраснении и отеке глаз.

Специалисты провели расчет, при помощи которого выяснилось, что больные без очков встречались в 5 раз чаще, чем пациенты в очках.

Безусловно, в первую очередь ученые призывают тщательно мыть руки после контакта с чем-либо, но не забывать уделять внимание и защите глаз.

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