Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Министерство здравоохранения России дало разрешение на продажу двух препаратов для лечения коронавируса, которые имеют непатентованное наименование фавипиравир. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Ранее эти лекарства применялись исключительно в больницах. Препараты на основе фавипиравира исследовали японские ученые. Их применяли для лечения тяжелых форм гриппа. Позже выяснилось, что данные лекарства пагубно влияют на организм. После их употребления есть вероятность того, что у больных родятся дети с уродствами. Даже если их принимали еще до зачатия.

Однако, Минздрав разработал лекарство авифавир на основе данного препарата и доказал его эффективность и безопасность. Более того, авифавир стал первым действенным средством от коронавируса в России. А чуть позже на основе того же фавипиравира был зарегистрирован еще один препарат – арепливир. В июле 2020 года Минздрав утвердил и третье лекарство на базе фавипиравира коронавир.