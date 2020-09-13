В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Сегодня, 16:47

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В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь выступила с заявлением, что организацией уже получен пакет документов, касающийся тестирования российской вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты ведомства заняты экспертизой полученных документов. Этим заняты ведущие специалисты страны в области инфекционных болезней и эпидемиологии. 

Как сообщил беларусский канал ОНТ, тестирование будет проходить в 7 лабораториях страны, 6 из которых размещены в Минске и еще 1 в Витебске. Предполагается, что в тестировании примут участие 100 человек, причем запись добровольцев уже началась, а участвовать в эксперименте они в обязательном порядке будут анонимно.

Контроль за результатом эксперимента будет осуществляться с помощью группы участников, которые вместо вакцины получат плацебо. На время тестирования препарата все контакты участников с внешним миром будут сведены до минимума. 

По результатам испытаний будет решаться вопрос об использовании российской вакцины от коронавируса на территории Республики Беларусь.

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