Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что предвестником опухоли в головном мозге может стать длительный шум в ушах. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Специалист уточнил, если шум происходит на протяжении нескольких секунд, то в этом ничего опасного нет. Но длительные шумы в ушах могут означать инфаркт, инсульт или повышенное давление. В некоторых случаях данный симптом может сигнализировать о наличии опухоли в головном мозге.

«Когда организм дает явные сигналы, означает, что он просит с этим разобраться», - уточнил Зайцев.

Шум в ушах также может преследовать людей с неврологическими заболеваниями и с проблемными сосудами. Также данный сигнал может возникнуть при зажатом шейном отделе позвоночника.

Специалист отметил, что при наличии тревожных симптомов необходимо как можно раньше обратиться к врачу. В таком случае все может решиться безболезненно и удачно.