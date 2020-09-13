Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что предвестником опухоли в головном мозге может стать длительный шум в ушах. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
Специалист уточнил, если шум происходит на протяжении нескольких секунд, то в этом ничего опасного нет. Но длительные шумы в ушах могут означать инфаркт, инсульт или повышенное давление. В некоторых случаях данный симптом может сигнализировать о наличии опухоли в головном мозге.
Шум в ушах также может преследовать людей с неврологическими заболеваниями и с проблемными сосудами. Также данный сигнал может возникнуть при зажатом шейном отделе позвоночника.
Специалист отметил, что при наличии тревожных симптомов необходимо как можно раньше обратиться к врачу. В таком случае все может решиться безболезненно и удачно.
Комментировать