Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

Медики рассказали о взаимосвязи запаха изо рта с болезнями.

Как уверен оториноларинголог Эрих Фойгт, чтобы изо рта по утрам не было плохого запаха, нужно всего лишь не есть за три часа до сна никакой пищи.

По мнению медика, как правило, люди даже не думают, что плохой запах изо рта по утрам может быть напрямую связан с поздними перекусами. Если что-то пожевать незадолго до сна, ночью желудок будет в чрезмерно напряженном состоянии. А при горизонтальном положении во время сна кислота из желудка может легко попасть в пищевод, что, в свою очередь, спровоцирует неприятный «утренний» запах изо рта.

Зная причину запаха, логично воспользоваться самым простым методом по совету Фойгта: за три часа до предполагаемого сна нужно взять себя в руки и закрыть рот для еды до следующего утра. Это поспособствует тому, что желудок успеет до сна переварить все то, что в него уже попало. Эксперт отметил, что так с проблемой плохого запаха изо рта можно расстаться навсегда.

Также медик отметил, что обычно такой проблемой страдают люди с хроническими заболеваниями носовых пазух: во сне они дышат ртом, а не носом. И порекомендовал всем, кто постоянно замечает у себя плохое дыхание утром, проконсультироваться у врача-ЛОРа.