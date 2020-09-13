Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

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Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

Названы новые сроки заразности коронавирусного больного.

По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, зараженный коронавирусом человек представляет опасность для окружающих не менее 3-4 недель с начала болезни.

Такой отрезок времени взят за основу проведения мер противоэпидемической безопасности. Врач уточнил, что иногда встречаются случаи, когда переболевший человек заразен более долгое время.

Вирусолог подчеркнул, что после своего выздоровления люди должны соблюдать общие для всех противоэпидемические нормы, ведь «наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже высказывала мнение, что после перенесенного коронавируса человек может выделять из своего организма инфекцию до трех месяцев. В России был зафиксирован самый долговременный случай в 48 дней. Спустя время ведомство уточнило, что коронавирус, обнаруженный у человека после выздоровления, не активен и не несет угрозы окружающим. Положительные тесты в таких случаях говорят о реакции тест-системы на генетический материал инфекции.

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