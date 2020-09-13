Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

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Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

Спасительное средство, которое способно полностью уничтожить вирус COVID-19, изобретено американскими учеными Питтсбургского университета США. Эксперты экспериментальным методом выявили крошечное белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, сообщает «Lenta.ru».

Найденное средство практически в 10 раз меньше молекулы обычного антитела, что увеличивает способность такого белка проникать в структуру тканей. Более того теперь такой компонент можно добавлять в препараты для ингаляции, которые будут напрямую воздействовать непосредственно на пораженные коронавирусом органы дыхания.

Американские исследователи провели анализ около ста миллиардов молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В ходе эксперимента эксперты нашли особое белковое соединение которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.

На данный момент эффективность белкового соединения Ab8 доказана на лабораторных грызунах, которым был подселен вирус COVID-19. У всех животных наблюдалось вступление Ab8 в реакцию с вирусом SARS-CoV-2, и полная его нейтрализация.

Анализ выявленного белкового соединения доказал, что Ab8 не связывается с клетками человека, что исключает появление каких-либо побочных эффектов от такого препарата. Ученые планируют запустить массовое производство препаратов на основе белка Ab8 с января 2021 года.

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