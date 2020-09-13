Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

Врач-нефролог и управляющая отделом научных проблем урологии РАН Теа Маргиева обратила внимание на симптомы, сигнализирующие о развитии заболеваний у ребенка. Ими оказались: изменение походки, боль в мышцах, слабость и низкая физическая активность. Об этом сообщают «РИА Новости».

Доктор предупредила, что при обнаружении таких симптомов необходимо обследоваться у врача.

«Показателями является слабость у ребенка, низкая физическая активность. Если речь идет о грудном ребенке, то беспокоиться стоит, если он не хочет сидеть, быстро утомляется. Также при деформации костей сразу меняется походка», - объяснила Маргиева.

Вместе с этим, врач посоветовала своим коллегам чаще проверять изменение костей у маленьких детей, следить затем, как протекает увеличение роста и прибавление веса.

«При показателях, отходящих от нормы, в срочном порядке нужно замерить активность щелочной фосфатазы. Благодаря этому можно выяснить, нет ли развития гипофосфатазии (заболевания, при котором нарушается минерализация зубов, костей и скелета)», - уточнила доктор.