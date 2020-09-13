Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

Врач-нефролог и управляющая отделом научных проблем урологии РАН Теа Маргиева обратила внимание на симптомы, сигнализирующие о развитии заболеваний у ребенка. Ими оказались: изменение походки, боль в мышцах, слабость и низкая физическая активность. Об этом сообщают «РИА Новости».
Доктор предупредила, что при обнаружении таких симптомов необходимо обследоваться у врача.
Вместе с этим, врач посоветовала своим коллегам чаще проверять изменение костей у маленьких детей, следить затем, как протекает увеличение роста и прибавление веса.
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