Назван новый эффективный способ победить коронавирус

Сегодня, 07:52

0

Image 16+
Назван новый эффективный способ победить коронавирус
COVID-19

Калифорнийские ученые из Сан-Диего выяснили, что коронавирус не способен заразить клетки без молекулы гепарансульфата. Она расположена поверх легких и для вируса она является рецептором, с помощью которого он попадает внутрь. Об этом сообщает «Хайтек+».

Известно, что коронавирус содержит S-белок, который взаимодействует с рецептором АСЕ2. В этом случае гепарансульфат выступает в роли корецептора, с которым вирус должен вступить во взаимодействие, чтобы поразить клетку.

Ученым удалось доказать, что удаление гепарина снижает риск заражения коронавирусом на 80-90%. Также, данный элемент в будущем может быть использован как приманка, при помощи которой коронавирус свяжется вдали от человеческих клеток.

Данные исследования в будущем помогут разработать более эффективные лекарства для лечения коронавируса. Однако впереди еще масса тестов на животных и искусственных моделях.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний

13-09-2020, 09:45

Китайские ученые опровергли популярный миф о пользе яблок

13-09-2020, 08:20

Названы 4 продукта, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

12-09-2020, 08:20

Минздрав РФ дал советы по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

11-09-2020, 16:34

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

11-09-2020, 14:33

Врачи назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

11-09-2020, 14:21

Тыква названа наиболее ценным диетическим продуктом

11-09-2020, 14:13

Найден препарат, способный полностью излечить от ВИЧ

11-09-2020, 14:04

Ученые выяснили, какие люди чаще всего болеют раком

11-09-2020, 12:27

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

11-09-2020, 10:43

Врач назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

11-09-2020, 09:58

Эксперты назвали малоизвестные преимущества зеленого чая

11-09-2020, 09:08

Ученые создали самое эффективное против коронавируса средство

10-09-2020, 22:10

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

10-09-2020, 17:13

Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19

10-09-2020, 09:09

Назван возраст начала борьбы с морщинами

10-09-2020, 08:53

Стало известно об опасных последствиях коронавируса для детей

8-09-2020, 21:04

Названа приправа, которая помогает побороть рак

8-09-2020, 18:18

Врачи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

8-09-2020, 12:44

Профессор предупредил о повреждениях мозга после COVID-19

8-09-2020, 08:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров