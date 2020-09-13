Назван новый эффективный способ победить коронавирус

Калифорнийские ученые из Сан-Диего выяснили, что коронавирус не способен заразить клетки без молекулы гепарансульфата. Она расположена поверх легких и для вируса она является рецептором, с помощью которого он попадает внутрь. Об этом сообщает «Хайтек+».

Известно, что коронавирус содержит S-белок, который взаимодействует с рецептором АСЕ2. В этом случае гепарансульфат выступает в роли корецептора, с которым вирус должен вступить во взаимодействие, чтобы поразить клетку.

Ученым удалось доказать, что удаление гепарина снижает риск заражения коронавирусом на 80-90%. Также, данный элемент в будущем может быть использован как приманка, при помощи которой коронавирус свяжется вдали от человеческих клеток.

Данные исследования в будущем помогут разработать более эффективные лекарства для лечения коронавируса. Однако впереди еще масса тестов на животных и искусственных моделях.