Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Вчера, 23:39

0

Image 16+
Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Врач-анестезиолог клиники ISIDA, проктолог Елена Смирнова поделилась результатами авторского исследования. По ее словам, пациенты, которые регулярно злоупотребляют курением, повышают свои шансы заболеть раком толстого кишечника почти вдвое, сообщает «Российская газета».

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.

«Я напоминаю, что развитие опухолевых образований у курильщиков проходит в два раза быстрее, чем у некурящих пациентов, а метастазы затрагивают и соседние органы», - сообщила Смирнова.

Она подчеркнула, что неправильно налаженное питание недостаток полезных жиров в организме, частое употребление алкоголя и низкий уровень физической активности также провоцируют рак, в том числе и злокачественную опухоль толстой кишки.

«У тех, кто имеет родственников, болеющих раком толстой кишки, риск заболеть значительно повышается. Родственники первого родства передают это заболевание по наследству в 10-15% случаев», заявила эксперт.

Елена Смирнова подчеркнула важность проведения профилактических мер.

«Чтобы вовремя определить недуг и назначить правильное лечение, каждому человеку уже в возрасте 40 лет надо ежегодно проходить осмотр у проктолога. Также рекомендую сдавать кал на скрытую кровь иммунохимическим методом. Людям, ощущающим постоянный дискомфорт в кишечнике также нужно проходить колоноскопию, хотя бы раз в 3 года», -посоветовала проктолог.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний

13-09-2020, 09:45

Китайские ученые опровергли популярный миф о пользе яблок

13-09-2020, 08:20

Названы 4 продукта, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

12-09-2020, 08:20

Минздрав РФ дал советы по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

11-09-2020, 16:34

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

11-09-2020, 14:33

Врачи назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

11-09-2020, 14:21

Тыква названа наиболее ценным диетическим продуктом

11-09-2020, 14:13

Найден препарат, способный полностью излечить от ВИЧ

11-09-2020, 14:04

Ученые выяснили, какие люди чаще всего болеют раком

11-09-2020, 12:27

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

11-09-2020, 10:43

Врач назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

11-09-2020, 09:58

Эксперты назвали малоизвестные преимущества зеленого чая

11-09-2020, 09:08

Ученые создали самое эффективное против коронавируса средство

10-09-2020, 22:10

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

10-09-2020, 17:13

Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19

10-09-2020, 09:09

Назван возраст начала борьбы с морщинами

10-09-2020, 08:53

Стало известно об опасных последствиях коронавируса для детей

8-09-2020, 21:04

Названа приправа, которая помогает побороть рак

8-09-2020, 18:18

Врачи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

8-09-2020, 12:44

Профессор предупредил о повреждениях мозга после COVID-19

8-09-2020, 08:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров