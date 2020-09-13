Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Врач-анестезиолог клиники ISIDA, проктолог Елена Смирнова поделилась результатами авторского исследования. По ее словам, пациенты, которые регулярно злоупотребляют курением, повышают свои шансы заболеть раком толстого кишечника почти вдвое, сообщает «Российская газета».
Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Она подчеркнула, что неправильно налаженное питание недостаток полезных жиров в организме, частое употребление алкоголя и низкий уровень физической активности также провоцируют рак, в том числе и злокачественную опухоль толстой кишки.
Елена Смирнова подчеркнула важность проведения профилактических мер.
Комментировать