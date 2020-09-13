Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

Американские ученые из Университета Коннектикута заявили, что состояние полости рта является одним из важнейших показателей здоровья в любом возрасте.

У людей с плохими зубами и болезнями десен выше риск проникновения в кровь бактерий, которые плохо влияют на здоровье внутренних органов. Неправильно выполненные манипуляции с зубами могут спровоцировать попадание бактерий в кровоток, после чего может произойти инфицирование.

Ученые отмечают, что у пожилых людей кариес чаще встречается, чем у молодых. В США 64% стариков страдают от периодонтита. Это заболевание врачи связывают с болезнями сердца и сосудов, а также с диабетом.

Поэтому крайне важно следить за состоянием зубов и посещать стоматологические кабинеты, в которых четко соблюдаются все санитарные нормы. В противном случае можно выйти от стоматолога с еще большей проблемой со здоровьем, чем была до визита к зубному врачу.