Названы симптомы дефицита магния в организме

Сегодня, 16:17

Александр Зуев

0

Image 16+
Названы симптомы дефицита магния в организме

Всего лишь 20% населения планеты не испытывают дефицита магния в организме. Роль магния, который часто называют минералом жизни, для здоровья человека переоценить трудно. Магний - вещество, которое не синтезируются в организме, а значит должно поступать извне. С участием магния формируются белки, а также этот элемент необходим для работы мышц и нервной системы. Это вещество регулирует сахар в крови и давление. Магний отвечает за пищеварение, поддержку ферментативной активности, производство энергии и сбалансированность минерального состава.

Большую часть запасов магния организм тратит на борьбу с загрязненным воздухом, стрессом и нарушением обмена веществ. Также запасы магния истощаются из-за различных воспалительных заболеваний, сахарного диабета, болезней щитовидной железы,  спортивных нагрузок, беременности и кормления грудью.

Существуют симптомы, которые могут указывать на недостаток магния. Прежде всего, это бессонница, тревожность, судороги, боль в мышцах, головные боли, остеопороз, сахарный диабет второго типа и упадок сил. В дальнейшем такие симптомы могут вызвать коронарные спазмы, изменение личности и аномальные сердечные ритмы. Если вовремя не заняться  проблемой, то это может привести к приступам, а также к онемению и покалыванию конечностей, пишет KDPConsulting.ru.

По словам специалистов,  если есть хотя бы два признака из этого числа, то следует обратить внимание на питание. Это значит,  в рацион нужно добавить  орехов, листовых  овощей, бананов, авокадо и темного шоколада. Можно принимать и витаминные добавки (по 300-400 мг в день). 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний

13-09-2020, 09:45

Китайские ученые опровергли популярный миф о пользе яблок

13-09-2020, 08:20

Названы 4 продукта, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов

12-09-2020, 08:20

Минздрав РФ дал советы по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

11-09-2020, 16:34

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

11-09-2020, 14:33

Врачи назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

11-09-2020, 14:21

Тыква названа наиболее ценным диетическим продуктом

11-09-2020, 14:13

Найден препарат, способный полностью излечить от ВИЧ

11-09-2020, 14:04

Ученые выяснили, какие люди чаще всего болеют раком

11-09-2020, 12:27

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

11-09-2020, 10:43

Врач назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

11-09-2020, 09:58

Эксперты назвали малоизвестные преимущества зеленого чая

11-09-2020, 09:08

Ученые создали самое эффективное против коронавируса средство

10-09-2020, 22:10

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

10-09-2020, 17:13

Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19

10-09-2020, 09:09

Назван возраст начала борьбы с морщинами

10-09-2020, 08:53

Стало известно об опасных последствиях коронавируса для детей

8-09-2020, 21:04

Названа приправа, которая помогает побороть рак

8-09-2020, 18:18

Врачи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

8-09-2020, 12:44

Профессор предупредил о повреждениях мозга после COVID-19

8-09-2020, 08:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров