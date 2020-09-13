Названы симптомы дефицита магния в организме

Всего лишь 20% населения планеты не испытывают дефицита магния в организме. Роль магния, который часто называют минералом жизни, для здоровья человека переоценить трудно. Магний - вещество, которое не синтезируются в организме, а значит должно поступать извне. С участием магния формируются белки, а также этот элемент необходим для работы мышц и нервной системы. Это вещество регулирует сахар в крови и давление. Магний отвечает за пищеварение, поддержку ферментативной активности, производство энергии и сбалансированность минерального состава.

Большую часть запасов магния организм тратит на борьбу с загрязненным воздухом, стрессом и нарушением обмена веществ. Также запасы магния истощаются из-за различных воспалительных заболеваний, сахарного диабета, болезней щитовидной железы, спортивных нагрузок, беременности и кормления грудью.

Существуют симптомы, которые могут указывать на недостаток магния. Прежде всего, это бессонница, тревожность, судороги, боль в мышцах, головные боли, остеопороз, сахарный диабет второго типа и упадок сил. В дальнейшем такие симптомы могут вызвать коронарные спазмы, изменение личности и аномальные сердечные ритмы. Если вовремя не заняться проблемой, то это может привести к приступам, а также к онемению и покалыванию конечностей, пишет KDPConsulting.ru .

По словам специалистов, если есть хотя бы два признака из этого числа, то следует обратить внимание на питание. Это значит, в рацион нужно добавить орехов, листовых овощей, бананов, авокадо и темного шоколада. Можно принимать и витаминные добавки (по 300-400 мг в день).