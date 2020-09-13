Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

Вследствие недавнего скандала с принудительным выселением из отеля здоровых туристов, контактировавших с зараженным коронавирусом отдыхающим, эксперты провели оценку вероятности повторения такого случая. По данным специалистов страховой компании АТОР, такова вероятность исчисляется 0.0055%, сообщает «ФедералПресс».

По данным аналитиков, риск заразиться вирусом COVID-19 на турецких курортах в 31 раз меньше, чем пребывая в Москве. Это также в 218 раз меньше вероятности обращения к врачу по туристической страховке.

Как сообщает страховая компания АТОР, в этом году ею было застраховано 200 тысяч человек населения, которые отдыхали на курортах Турции. За период с 10 августа по 10 сентября в компании было лишь 2400 страховых случаев, причем абсолютное большинство составляли болезни, не связанные с коронавирусной инфекцией. Только 11 ситуаций по страховому обращению были в результате заболевания на COVID-19, причем 10 человек переносили болезнь в легкой форме.

Несмотря на такую статистику, в Турции ужесточают ограничительные меры для туристов. В частности, вновь оказались под запретом дискотеки и развлекательные шоу после 12 часов ночи, а туристов, желающих прогуляться вне территории отеля, в обязательном порядке заставляют носить маски.