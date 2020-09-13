Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

Опасными для здоровья могут оказаться некоторые детали ультрамодного гардероба, заявили эксперты. По данным исследований, ношение джинсов с высокой посадкой, которые остаются на пике популярности уже не один сезон, могут быть чревато появлением серьезных проблем с желудком, сообщает «Радио Sputnik».

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что популярные джинсы с высокой посадкой при длительном ношении вызывают дискомфорт, так как перетягивают желудок. Это может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

«У тех, кто уже имеет заболевания желудка, например гастрит, я категорически не рекомендую носить джинсы с завышенной талией», - сообщила эксперт.

Она пояснила, что гастрит расположен как раз на уровне пупка человека, где обычно приходится тугая застежка завышенных джинсов.

«Когда мы находимся в движении, тугое кольцо, которое образуется на нашей талии из-за брюк с высокой посадкой не так сильно опасно. Но как только мы присядем, брюки сразу же пережимают область кишечника, соответственно, повышается внутрибрюшное давление», - рассказала Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог добавила, людям с рефлюксным недугом джинсы на высокой посадке вообще противопоказаны. При длительной носке вещи с завышенной талией могут спровоцировать сильнейшую изжогу, которая для людей, имеющих больной желудок, может быть очень опасна.

«Для всех, кто имеет проблемы с ЖКТ, я рекомендую выбирать свободную одежду, которая не передавливает линию талии. Пусть она не такая ультрамодная, зато от нее не будет вреда», - заявила гастроэнтеролог.