Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

Опасными для здоровья могут оказаться некоторые детали ультрамодного гардероба, заявили эксперты. По данным исследований, ношение джинсов с высокой посадкой, которые остаются на пике популярности уже не один сезон, могут быть чревато появлением серьезных проблем с желудком, сообщает «Радио Sputnik».
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что популярные джинсы с высокой посадкой при длительном ношении вызывают дискомфорт, так как перетягивают желудок. Это может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Она пояснила, что гастрит расположен как раз на уровне пупка человека, где обычно приходится тугая застежка завышенных джинсов.
Гастроэнтеролог добавила, людям с рефлюксным недугом джинсы на высокой посадке вообще противопоказаны. При длительной носке вещи с завышенной талией могут спровоцировать сильнейшую изжогу, которая для людей, имеющих больной желудок, может быть очень опасна.
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