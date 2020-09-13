Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

Болезнь, которая может быть опаснее вируса COVID-19 была названа первым зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко. По его словам, «убить человека можно и без всякого коронавируса».

Такое жесткое заявление сделал Онищенко в интервью с журналистами «Вечерней Москвы». Он отметил, что самое страшное при заболевании человека — это не внешние болезненные симптомы, а внутренний упадок духа.

«Именно депрессию я называю главной болезнью 21 века, которая, на мой взгляд, страшнее коронавируса», - поделился Геннадий.

Он подчеркнул, что с наступлением холодов и недостатка витамина D, получаемого от солнечного излучения, наступает снижение иммунной защиты человека. По его словам, люди все чаще с наступлением осени начинают болеть ОРВИ и гриппом, которые ослабляют дыхательную систему организма, и могут провоцировать появление коронавируса.

«Люди сегодня боятся любого вируса как огня, они преувеличивают опасность даже самой обычной простуды, все больше подвержены упадку сил и, как следствие, впадают в депрессию», - заявил Онищенко.

Он порекомендовал всеми способами укреплять иммунитет, сбалансировать питание и не забывать о профилактических мероприятиях гриппа и ОРВИ. По его словам, забота о внешнем здоровье помогает укрепить и психическое состояние человека, что воспрепятствует появлению депрессии.