В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

Шокирующий видеоролик появился на просторах Интернета 12 сентября. На нем зафиксировано поразительное спасение танка армии Асада от вражеского гранатометчика в Сирии, сообщает «Avia.pro».

Асадовский танк смог своим выстрелом уничтожить на месте боевика врага буквально за секунду, до совершения тем выстрела. Проявив удивительную сноровку, экипаж сирийской армии не только смог сохраниться в целостности, но и не пострадать и ликвидировать вражеского гранатометчика.

Каким образом могло быть снято данное видео, остается неизвестным. По одной из версий, такой кадр могли зафиксировать турецкие джихадисты.

Напоминаем, что обострённые военные действия продолжают развиваться в провинции Идлиб, хотя на протяжении последних 3 дней ситуация относительно стабилизировалась. Бойцы САА и террористы взяли паузу и на протяжении 3 последних дней редко вступали в прямые столкновения. В то же время Турция не прекращает снабжать арабскую республику своей военной техникой, из-за чего вероятность конфликтных ситуаций продолжает оставаться высокой. Военные исследователи не исключают ситуации, что Анкара может пойти на нарушение московского меморандума, который предусматривает полное прекращение огня в Идлибе.