Первая партия российской вакцины от COVID-19 поступила в Петербург

Первая партия вакцины от коронавируса «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V) прибыла в Петербург, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, передает «Фонтанка ».

Пока, как объяснили в Смольном, идет отработка механизма доставки вакцины. Планируется отработка логистических цепочек. Вакцина будет распределена так, чтобы в первую очередь были вакцинированы люди из группы риска.

Важно отметить, что вакцину из Центра Гамалеи можно доставлять только в специальных холодильниках, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

Первую партию вакцины от коронавируса в Петербурге должны были доставить в больницу №40. Но к утру 15 сентября в приемном отделении больницы заявили, что пока вакцинироваться от коронавируса там нельзя.

«Медицинский персонал еще не привился, мы ничего не знаем о поставках», - сказали в больнице.

Стоит отметить, что городская больница №40 была выбрана первой для поставки вакцины от COVID-19 поскольку располагает условиями, необходимыми для хранения препарата.