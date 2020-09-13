Названа новая причина смерти пациентов от коронавируса

Очередное страшное последствие вируса COVID-19 выявили исследователи из Бельгии. По словам экспертов Льежского университета, в легких, умерших от коронавируса пациентов, были обнаружены опасные ДНК-ловушки, сообщает «Lenta.ru».

Исследователи выяснили, что такие ДНК-ловушки (DNA traps) в легких человека, болеющего коронавирусом, приводят к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Эти микроорганизмы заносятся вместе с вирусом COVID-19, и проходят в дыхательные пути и ткани кровеносных сосудов, оказывая тяжелый токсичный эффект.

«Особые иммунные клетки, нейтрофилы, провоцируют аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Также они создают собственную ДНК-связь, провоцирующая клеточную гибель тканей. Если такие ДНК-ловушки распространятся по организму, летальный исход практически неизбежен», - прокомментировали бельгийские ученые.

В ходе исследования эксперты нашли ДНК-ловушки в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях пациентов с коронавирусом. Эти ловушки представляют собой небольшие сгустки, провоцирующие тромбоз (закупорку сосудов) и повреждение легких. Этот процесс создается в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.

На данный момент специалисты изучают влияние ДНК-ловушек на ткани сердечно-сосудистой системы. Эксперты намерены протестировать первый образец фармакологического препарата, который может снизить влияние DNA traps на организм пациентов с коронавирусом.