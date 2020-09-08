Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний

По словам исследователей, в группу риска попадают одни из любимых россиянами продукты, которые часто можно увидеть на столах населения. Опасными провокаторами, которые вызывают появления злокачественных опухолей, названы некоторые мясные продукты, консервация, попкорн, сладкие напитки и сладости, сообщает «Профиль».

Черный список запрещенных продуктов возглавляет переработанное мясо. Сюда входят сосиски, колбаса, бекон и любой мясной фастфуд — куриные палочки и стрипсы, готовые гамбургеры и прочее. Причем, чем ниже стоимость таких продуктов, тем более некачественные компоненты используются, а значит повышается степень химической обработки такой продукции.

«Исследования показали, что те, кто постоянно питается переработанным мясом, на 43% более подвержены смерти от онкологических заболеваний», - привели шокирующую статистику эксперты.

Следующем «другом» рака была названа пища из белых сортов муки высшего сорта. После переработки белая мука теряет все свои питательные свойства.

«Ни для кого не секрет, что для придания чистого цвета белой муке, ее обрабатывают хлором. В медицине этот газ считает одним из самых опасных, и при его переизбытке можно не только отравиться, но и спровоцировать появления рака желудка», - объясняют специалисты.

В группе опасных продуктов, которые могут вызвать рак, также были названы искусственные подсластители, попкорн, чипсы, копчености и консервация, и даже алкоголь. По данным исследователей, во всех таких продуктах, которые составляют основную продуктовую корзину среднестатистического россиянина, могут находиться очень опасные компоненты. Среди них бисфенол, большое количество жирных кислот, ГМО-компоненты, рафинированные добавки, нитраты и даже ртуть.

«Чем проще пища, тем лучше она усваивается, и тем меньший риск провоцирования нею возникновения злокачественных клеток. Помните, что очень опасна и та пища, которая имеет длительный срок хранения, - это значит, что ее законсервировали всеми доступными химическими веществами. Все это делается, чтобы продукция сохранила привлекательный и товарный вид», - сообщают эксперты.