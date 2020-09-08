Китайские ученые опровергли популярный миф о пользе яблок

Сегодня, 08:20

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Китайские ученые опровергли популярный миф о пользе яблок

Портал Sohu сообщает о том, что ученые из Китая развеяли мифы о пользе яблок. 

Профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун рассказал, что яблоки все же содержат массу полезных свойств, однако употреблять их нужно с умом.

Допустим, фрукт не советуется есть с продуктами, богатыми крахмалом. В яблоках содержится много кислоты, а крахмал, в свою очередь, провоцирует организм на выделение кислоты. А чрезмерное количество кислоты приводит к болезням или расстройствам желудка.

Также Чуньжун сообщил, что лучше всего употреблять вареные яблоки. Оказывается, в таком виде его пищевая ценность гораздо выше.

Профессор подчеркнул, что яблоки могут снизить риск заболевания раком, расслабить кишечник и снизить уровень сахара в крови. Однако, стоит питаться сбалансированно и не отдавать предпочтение только одному или нескольким продуктам. Всего должно быть в меру.

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