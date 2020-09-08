Минздрав РФ дал советы по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Министерство здравоохранения России напоминает жителям страны о профилактике гриппа и ОРВИ.
В связи с этим Минздрав настоятельно рекомендует вакцинироваться всем без исключения. Также врачи уточнили, что именно прививка против гриппа является самой эффективной защитой от заболевания.
Стоит учесть, что в нынешнем году ожидается появление новых штаммов гриппа, которых ранее никогда не было. Поэтому иммунитет людей столкнется с незнакомой инфекцией. Спасти или облегчить ситуацию сможет только вакцинирование.
В осеннюю пору большое внимание стоит уделить и питанию. Советуют сбалансировать свой рацион и обогатить его достаточным количеством витаминов. Вместе с этим доктора рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе.
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