Минздрав РФ дал советы по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Министерство здравоохранения России напоминает жителям страны о профилактике гриппа и ОРВИ.

В связи с этим Минздрав настоятельно рекомендует вакцинироваться всем без исключения. Также врачи уточнили, что именно прививка против гриппа является самой эффективной защитой от заболевания.

Стоит учесть, что в нынешнем году ожидается появление новых штаммов гриппа, которых ранее никогда не было. Поэтому иммунитет людей столкнется с незнакомой инфекцией. Спасти или облегчить ситуацию сможет только вакцинирование.

«Также не стоит забывать об обязательном ношении защитных масок в общественных местах», - напомнили в Министерстве.

В осеннюю пору большое внимание стоит уделить и питанию. Советуют сбалансировать свой рацион и обогатить его достаточным количеством витаминов. Вместе с этим доктора рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе.