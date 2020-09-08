Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Неутешительный вывод о способности проникновения вируса COVID-19 сделали американские ученые. По результатам последних исследований, вирус «научился» блокировать нейроны мозга и вызывать кислородное голодание, сообщает «ЕНВ».

Лаборанты исследовательского центра Йельского университета доказали, что вирус COVID-19 разрушает клетки головного мозга. Он блокирует и полностью подчиняет себе нейроны, что не позволяет кислороду добраться до мозга.

Проведение такого исследования началось после выявление у одного из пациентов клиники вируса COVID-19 в центральной нервной системе. Позже лабораторным путем был доказан этот факт: у грызунов, которым специально поместили вирус COVID-19, после смерти была обнаружена инфекция в мозге. Бактерии коронавируса, попавшие в мозг, провоцируют «тихую инфекцию», которая может даже и не вызывать каких-либо отрицательных иммунных реакций, однако впоследствии практически наверняка ведёт к гибели.

Вследствие поражения мозга вирусом ковида, ухудшаются когнитивные навыки человека, ухудшается кровообращение и блокируются нейронные канальцы. Как предполагают ученые, один из путей попадания вируса COVID-19 в мозг — это глаза, нос, или попадание инфекции непосредственно в кровь.